Momento critico quello del Napoli, che con lo scudetto sul petto ha chiuso il girone d’andata con appena 28 punti in...

GIOVANILI COPPA ITALIA PRIMAVERA, NAPOLI FUORI AI QUARTI DI FINALE: VINCE LA LAZIO 2-1 Il Napoli Primavera è stato sconfitto dalla Lazio per 2-1 nei quarti di finale di Coppa Italia Primavera Tim Cup allo Stadio "Mirko Fersini" di Formello. LE ALTRE DI A TORINO, PAURA PER SECK: SI SCHIANTA CONTRO UN PALO ALLE 3 DI NOTTE, ILLESO (ANSA) - ROMA, 10 GEN - L'attaccante del Torino Demba Seck è rimasto coinvolto questa mattina in un incidente stradale. Il giocatore granata, a bordo di una Mercedes, è andato a schiantarsi contro alcuni lampioni in via Pietro Cossa, nella periferia del...