Torino-Ricci, tutto fatto con l'Empoli ma serve ancora l'accordo con l'agente

Nella serata di ieri vi abbiamo raccontato dell'accordo trovato tra il Torino e l'Empoli per il passaggio di Samuele Ricci in granata ma secondo quanto riportato da Sky Sport non è stato ancora trovata la quadra tra la società torinese e il giocatore, con le parti che sono al lavoro per arrivare alla definitiva fumata bianca che porterebbe poi all'ufficialità.