Torino, Rodriguez: “Punto importante, ora dobbiamo guardare avanti e vincere a Udine”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano granata, Ricardo Rodriguez, ha parlato ai microfoni di Torino Channel dopo il pari del Maradona contro il Napoli. Queste le parole del difensore: "Questo punto è importante, dobbiamo essere contenti e andare avanti come sempre per continuare così. Sanabria? Sono contento per lui che ha fatto gol, ne aveva bisogno: spero segni ancora tanto perché è un bravo ragazzo e merita tanto.

Ha già pagato una cena però può pagarne ancora una, non è un problema (ride, ndr). In questo periodo meritiamo di più, dobbiamo continuare così partita per partita sapendo che siamo una squadra forte e senza mollare, guardare avanti e fare tre punti ad Udine".