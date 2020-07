Torino-Roma, le formazioni ufficiali: Belotti e Sirigu in panchina

Il tecnico del Torino Longo lancia dal primo minuto il giovane Singo come terzino destro, Bremer agirà sulla corsia opposta con Lyanco-Nkoulou coppia centrale. In avanti Verdi al fianco di Zaza. Un 4-4-2 di partenza che potrebbe trasformarsi in 3-4-1-2 con Singo che potrebbe agire come esterno destro e Berenguer spostato sulla trequarti. Panchina per Sirigu e Belotti. La Roma risponde con Carles Perez al fianco di Mkhitaryan alle spalle di Dzeko. A centrocampo Cristante al fianco di Diawara con Peres e Spinazzola esterni. Kolarov ancora centrale di sinistra. Queste le formazioni ufficiali:

Torino (4-4-2): Ujkani; Singo, Lyanco, Nkoulou, Bremer; Ansaldi, Lukic, Meite, Berenguer; Verdi, Zaza. Allenatore: Longo

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Peres, Diawara, Cristante, Spinazzola; Perez, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca