Torino-Sampdoria, le formazioni ufficiali: senza Verdi Giampaolo si affida a Zaza

Primo posticipo del lunedì che vede scendere in campo il Torino, reduce dalla batosta in rimonta subita contro l'Inter, e la Sampdoria, sconfitta nel derby di Coppa Italia dal Genoa e in cerca di una vittoria che manca da diverse partite. Ufficiali le scelte di Ranieri che manda in campo Ferrari al posto di Tonelli e in attacco, alle spalle di Quagliarella, schiera Verre lasciando fuori Ramirez. Giampaolo conferma il 3-5-2 e schiera regolarmente Belotti affiancato da Zaza, in ottima forma dopo le ultime partite.

Torino (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Bremer, Rodriguez; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Belotti, Zaza.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Ferrari, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Verre, Quagliarella.