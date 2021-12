Torino show in casa: segna più anche di Milan e Napoli

La vittoria risicata contro il Bologna rappresenta un risultato bugiardo, fino all’80’ il Torino non aveva rischiato nulla e la gara è stata riaperta da un rigore discutibile concesso dall’arbitro Dionisi. E si è vista una squadra che ha fatto enormi passi avanti, come confermato dallo stesso allenatore: "Abbiamo dato un grande segnale, è stata la miglior prestazione sotto tanti punti di vista" la soddisfazione di Juric nel vedere tanto di ciò che si prova in settimana al Filadelfia. E i numeri cominciano a dargli ragione, specialmente per quel che riguarda la marcia al Grande Torino: cinque vittorie in 9 partite, 17 punti conquistati su 27, sesto miglior rendimento di tutta la serie A tra le mura amiche, un attacco più prolifico addirittura di Milan e Napoli, sempre prendendo in considerazione soltanto le sfide interne.