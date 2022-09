Torino, sostituto di Vojvoda: ballottaggio a due per Napoli

Dubbi di formazione in casa Toro per la trasferta di sabato al Maradona.

Dubbi di formazione in casa Toro per la trasferta di sabato al Maradona. Contro il Napoli toccherà ancora a Lazaro, o Juric andrà su Aina per sostituire Vojvoda? Secondo le indiscrezioni riportate dal portale Torogranata è possibile che giochi ancora l'ex interista, anche se non ha cominciato nel modo migliore la sua stagione in granata. Tuttavia il difensore sta iniziando a ritagliarsi il suo spazio e potrebbe toccare ancora a lui cominciare dal 1' al Maradona.