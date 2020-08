Torino, subito infortunio per l'ex azzurro Verdi: salterà la prima uscita stagionale

Doppio allenamento per il Torino al Filadelfia. Al mattino, con l’organico suddiviso in due gruppi, lavoro in palestra e poi programma tattico. Nel pomeriggio sessione tecnico-tattica. Solo terapie per Simone Verdi per una distrazione all’adduttore lungo della coscia sinistra che verrà rivalutata la prossima settimana. Domani - riporta il sito ufficiale del club - in calendario l’allenamento mattutino e nel pomeriggio l’amichevole contro il Novara.