Torino-Venezia, le formazioni ufficiali: Juric ritrova Bremer, Okereke con Henry

Il Torino riparte da Gleison Bremer. Dopo aver scontato la squalifica a Udine, il brasiliano tornerà a guidare il terzetto granata nel match di questa sera contro il Venezia. Si rivede il Gallo Belotti, che andrà però soltanto in panchina: toccherà ancora una volta a Sanabria guidare l'attacco, con il supporto alle sue spalle di Brekalo e Pjaca. Emergenza in difesa per Zanetti: sarà Modolo a fare le veci di Ceccaroni, nel tandem spazio a Okereke al fianco di Henry.

Ecco nel dettaglio gli schieramenti scelti dai due tecnici:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Linetty, Pobega, Vojvoda; Pjaca, Brekalo; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric.

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Ampadu, Caldara, Modolo, Haps; Crnigoj, Busio, Cuisance; Aramu; Okereke, Henry. Allenatore: Paolo Zanetti.