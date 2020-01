Torino, Verdi è un caso dopo la reazione al cambio: ora rischia una pesante multa

In casa Torino s'è aperto il primo caso del 2020 e il protagonista è proprio un ex azzurro. Simone Verdi, pagato quasi 25 milioni al Napoli, non sta rendendo quanto la società granata di aspettava e ieri si è reso autore di un brutto gesto di stizza al momento della sostituzione: via senza salutare Mazzarri, lanciando una bottiglietta. I tifosi lo stanno fortemente criticando e adesso rischia anche una multa dal Torino, club per il quale è inammissibile il suo comportamento. A riportarlo è Tuttosport.