Torino-Verona, le formazioni ufficiali: out Sanabria, Zapata contro Cruz jr

Rialzare la testa dopo le ultime recenti sconfitte. Torino e Hellas Verona cercano il riscatto e i punti necessari per riprender il proprio cammino. I granata arrivano da un punto in due partite, un pareggio su quattro gare è invece il ruolino di marcia negativo degli scaligeri.

Le scelte di Juric

Ivan Juric per il momento sembra abbandonare l'idea delle due punte. In attacco c'è Zapata con Seck e Radonjic alle spalle. A centrocampo con Ricci gioca Ilic mentre Soppy e Lazaro sono gli esterni. In difesa davanti a Milinkovic-Savic spazio a Schuur, Sazonov e Rodriguez.

L'undici di Baroni

Risponde Marco Baroni con Cruz a reggere il peso del reparto offensivo con Duda e Ngonge ad innescarlo. In difesa Dawidowicz, Magnani e Amione proteggono la porta di Montipò mentre a centrocampo con Suslov c'è Folorunsho con Terracciano e Lazovic esterni.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Sazonov, Rodriguez; Soppy, Ricci, Ilic, Lazaro; Radonjic, Seck; Zapata.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Amione; Terracciano, Folorunsho, Suslov, Lazovic; Duda, Ngonge; Cruz.