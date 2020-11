Torino vittorioso sul Genoa: finisce 2-1 il recupero della 3^ di campionato

Finisce 2-1 per il Torino la gara contro il Genoa, recupero della terza giornata di campionato. La formazione di Giampaolo conquista la prima vittoria in Serie A grazie ai gol di Lukic e Pellegrini (autogol). Nella ripresa la riapre Scamacca in pieno recupero, ma non c'è più tempo: finisce 2-1 per i granata.