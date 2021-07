Tottenham, Paratici 'completa l'opera': aveva ceduto Romero all'Atalanta e ora lo paga 50mln

Cristian Romero resta l'obiettivo principale del Tottenham per rinforzare la difesa e Fabio Paratici in queste ultime ore starebbe intensificando i contatti con l'Atalanta per trovare un accordo definitivo. A scriverlo è il Telegraph, secondo cui il nuovo direttore sportivo degli Spurs starebbe spingendo e sarebbe pronto ad aumentare l'offerta, infrangendo il muro dei 50 milioni. La trattativa comunque - si legge sul quotidiano inglese - procede molto bene: il centrale argentino, alla fine, dovrebbe seguire Gollini in Premier League.