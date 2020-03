Tottenham, terrore per Vertonghen: ladri tengono in ostaggio la famiglia e svaligiano casa

Tottenham, paura per Vertonghen: ladri in casa prendono la famiglia in ostaggio. Una notte di terrore per la famiglia del difensore del Tottenham, quando nella serata di martedì mentre era impegnato a Lipsia nella gara di ritorno degli ottavi di Champions, alcuni ladri armati di coltello hanno fatto irruzione nella sua abitazione a Londra, minacciando moglie e figli.

"La polizia è stata chiamata a un indirizzo residenziale nella NW3 alle 19:29 il 10 marzo per denunciare un furto con scasso. Gli ufficiali si sono recati sul posto. È stato riferito che quattro uomini che indossavano passamontagna, armati di coltelli, hanno forzato l’ingresso nella proprietà e hanno rubato un numero di oggetti prima di andarsene. Nessuno è rimasto ferito" ha spiegato la polizia svelando l'accaduto solo nelle ultime ore.