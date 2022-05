Totti fa sognare i tifosi della Roma: "Lunedì incontro Dybala e proverò a convincerlo"

Ai microfoni di Sky Sport, Francesco Totti ha parlato di vari argomenti, a cominciare dalle sfide della Roma contro Torino e Feyenoord

Ai microfoni di Sky Sport, Francesco Totti ha parlato di vari argomenti, a cominciare dalle sfide della Roma contro Torino e Feyenoord: "Sono due partite totalmente diverse ma hanno un'importanza simile perché ci si gioca l'Europa. La finale però è importantissima perché c'è un trofeo in palio".

Mourinho il migliore per gestire partite del genere?

"Ha vinto tanti trofei, nessuno meglio di lui sa come si gioca una finale europea. Non è la Champions ma va rispettata e vinta. Saprà gestire tutto al meglio".

Cosa pensa dell'addio di Dybala alla Juve?

"Vedremo se riusciremo a portarlo a Roma, lunedì lo incontrerò e spero di convincerlo. Siamo a Milano per la partita di Eto'o, giocheremo insieme e gli darò qualche consiglio, cercherò di mettergli qualcosa in testa, speriamo di riuscirci. Sempre che la Roma sia della mia stessa idea".