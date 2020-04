Totti svela: "Il difensore che mi ha 'picchiato' di più in campo? Era della Juve"

Diretta Instagram piena di aneddoti, quella andata in scena tra Alessandro Del Piero e Francesco Totti. Tra le altre cose, spazio agli avversari più "cattivi". A lanciare la domanda è Del Piero: "Ricordi un giocatore che ti ha 'picchiato' davvero tanto?". Totti trova la risposta dopo qualche attimo di esitazione: "Davvero tanto? Dico Montero. Una volta mi diede un calcio sotto la Tevere… mamma mia. Lì non so come abbia fatto a non arrivare la gamba direttamente in curva (ride, ndr)".