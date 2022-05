Tra Genoa e Juve non succede quasi niente: 45' di errori e poche emozioni, è 0-0

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce 0-0 un brutto primo tempo tra Genoa e Juventus. La prima occasione è di Moise Kean ma di testa, da pochi passi, spara sopra la traversa. Prima della gara Nedved lo aveva spronato, dicendo che "non gli chiedo le 35 reti di Ronaldo ma 25 può farle e dagli attaccanti mi aspetto di più". Quelli del Genoa, almeno quelli arrivati a gennaio, non hanno mai segnato e per questo Blessin mette dentro Destro di punta con Portanova e Amiri alle spalle. Il Grifone ha voglia, non solo la forza della disperazione ma anche organizzazione tattica per far male alla Juve.

Dybala non si vede. Se non al ventottesimo quando prende un giallo per un fallo su Amiri. Kean corre, si sacrifica, Vlahovic è nella morsa di Bani e Ostigard. La Juve fatica e Destro, che anticipa Bonucci di testa su angolo, quasi sfiora il vantaggio al 32'. Un minuto più tardi Kean con un diagonale costringe Sirigu al grande intervento, poi Amiri costringe al giallo pure Rugani e poi Arthur. La Joya ci prova con un tiro da fuori ma è ben lontano da quel che Allegri vorrebbe da lui. E da quel che la Juve sperava.