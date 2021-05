Tra Torino e Parma vince la paura: 0-0 all’intervallo

Primo tempo avaro di emozioni all'Olimpico Grande Torino. Il Parma è leggermente più intraprendente, anche perché la classifica "disperata" costringe la squadra di D'Aversa a conquistare la piena posta in palio per confidare ancora nella salvezza. Dall'altra parte, anche i granata sentono la pressione di un match da vincere a tutti i costi, per cominciare a maturare un po' di distacco sulle dirette concorrenti. I ritmi sono molto bassi, c'è grande paura di commettere un passo falso. La sfida si accende all'improvviso tra il 23' e il 24': prima Cornelius sfiora la rete, poi Ansaldi scheggia la traversa. Nemmeno l'assalto finale sortisce gli effetti sperati: qualche mischione in area ben sventato da Bruno Alves e soci, un brivido per un'uscita a vuoto di Sepe e nulla più. All'intervallo è inevitabile lo 0-0.