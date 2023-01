Tra una settimana Napoli-Cremonese, Alvini verso l’esonero: il possibile sostituto

Stando a quanto rivela la redazione di Sky, è a forte rischio la panchina di Massimiliano Alvini

© foto di www.imagephotoagency.it

Stando a quanto rivela la redazione di Sky, è a forte rischio la panchina di Massimiliano Alvini: il ko di ieri contro l'Hellas Verona ha messo il tecnico sulla graticola, coi grigiorossi che potrebbero optare per un tecnico di esperienza per provare la risalita e restare in Serie A. Tra i candidati per sostituirlo c'è anche Davide Ballardini, che di subentri è un grande esperto.