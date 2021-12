Tracollo Cagliari! Altro ko tra i fischi e la contestazione dei tifosi: passa l’Udinese 4-0

Notte fonda per il Cagliari che dopo il poker rimediato contro l’Inter becca altri quattro gol. L’Udinese espugna l’Unipol Domus e mette nei guai i sardi. I bianconeri passano subito in vantaggio con Makengo. Errore della retroguardia dei sardi, passaggio sbagliato di Godin che di fatto regala la palla a Udogie. Il numero 13 dell'Udinese serve poi Makengo, che salta nettamente Godin e batte Cragno. Raddoppio a pochi minuti dalla fine del primo tempo con una magia di Deulofeu! Calcio di punizione perfetto del fantasista spagnolo, il pallone passa sopra la traversa, fa la barba al palo e finisce in fondo alla rete!

Nella ripresa l'Udinese trova altri due gol. Molina lascia partire una conclusione violenta di collo destro che non lascia scampo a Cragno. L'Udinese cala anche il poker, ancora un gol pazzesco firmato Deulofeu che manda la palla sotto l'incrocio dei pali.