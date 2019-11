Tre partite alle 15: tutte le formazioni ufficiali delle sfide

Queste le formazioni ufficiali di Lecce-Sassuolo, gara valida per l’11º turno di Serie A in programma alle ore 15 al Via del Mare. Mister Liverani conferma Meccariello a destra, tornano dal 1’ Babacar, Calderoni e Mancosu, mentre Majer stringe i denti a centrocampo. Sul fronte opposto è Defrel a sostituire l’infortunato Caputo, Locatelli fa rifiatare Duncan in mediana e a sinistra trova spazio Kyriakopoulos.



LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione, Tabanelli; Mancosu; Lapadula, Babacar.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Traorè, Boga; Defrel.



Queste le formazioni ufficiali della sfida fra Hellas Verona e Brescia. Mister Juric si affida al consueto 3-4-2-1 con Empereur titolare in difesa al posto di Gunter. Davanti Verre e Zaccagni a sostegno dell’unica punta Salcedo.

Nel Brescia Corini conferma il 3-5-2 visto contro l’Inter, con Mangraviti e Cistana c’è Mateju. Davanti la solita coppia, Donnarumma e Mario Balotelli.



VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Empereur; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Salcedo.



BRESCIA (3-5-2): Joronen; Cistana, Mangraviti, Mateju; Sabelli, Bisoli, Tonali, Romulo, Martella; Donnarumma, Balotelli.



Queste le formazioni ufficiali della sfida di Marassi tra Genoa e Udinese. I rossoblu alla caccia della seconda vittoria della gestione Thiago Motta dopo la sconfitta contro la Juventus nel turno infrasettimanale: ultima gara per Kouame prima della partenza per la Coppa d’Africa Under 23. Dall’altra parte ci sarà Gotti in panchina dopo l’esonero di Tudor è in attesa del nuovo allenatore che verrà annunciato domani.



GENOA(4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Zapata, Romero, Ankersen; Agudelo, Schone; Pandev, Saponara, Kouame; Pinamonti.

UDINESE (3-5-2) Musso; Nuytinck, Troost-Ekong, De Maio; Opoku, Mandragora, Walace, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski.