Tre partite alle 15: tutte le formazioni ufficiali delle sfide

Queste le formazioni ufficiali di Udinese-Spal. Nei friulani, con Gotti in panchina, c'è la coppia Nestorovski-Okaka davanti. Leggermente arretrato De Paul, con Mandragora in mezzo al campo a fare legna. Mister Semplici, a sorpresa, lascia fuori Petagna e schiera dal primo minuto la coppia composta da Paloschi e Floccari. In cabina di regia c'è Valdifiori, sulle fasce Strefezza e Reca.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, Jajalo, Mandragora, De Paul, Sema; Nestorovski, Okaka.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Felipe, Tomovic; Strefezza, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Paloschi, Floccari.

Sono queste le formazioni ufficiali di Sampdoria-Atalanta, di scena a Marassi alle 15 per il 12° turno di Serie A: Il tandem Bonazzoli-Quagliarella a guidare il reparto offensivo della Sampdoria, Malinovskyi a ispirare Gomez e Muriel in quello dell'Atalanta.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Ferrari, Murru; Depaoli, Ekdal, Vieira, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Pasalic, Castagne; Malinovskyi; Gomez, Muriel.

Queste le formazioni ufficiali di Lazio-Lecce: Simone Inzaghi schiera Patric e Luiz Felipe insieme all'inossidabile Acerbi, mentre Lazzari e Lulic si occuperanno delle corsie laterali. Davanti fantasia e gol, con Luis Alberto, Correa e Immobile. Liverani dà fiducia alla coppia Lapadula-Babacar, che saranno supportati da Mancosu.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Babacar, Lapadula.