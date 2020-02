Tre partite alle 15: tutte le formazioni ufficiali delle sfide

Comunicate le formazioni ufficiali di Juventus-Brescia: Maurizio Sarri senza Ronaldo (non convocato per scelta condivisa), in attacco si affida a Cuadrado, Higuain e Dybala. Diego Lopez per la sfida dell'Allianz, invece, sceglie Balotelli in coppia con Aye avanti.

LE FORMAZIONI:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Cuadrado, Higuain, Dybala.

Brescia (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Dessena, Bjarnason; Zmrhal; Balotelli, Aye

Comunicate le formazioni ufficiali di Sampdoria-Fiorentina. Entrambe le squadre hanno bisogno di fare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione: Ranieri punta su Quagliarella e Gabbiadini, alle loro spalle agirà Ramirez, nei viola c'è Duncan dal primo minuto,in avanti spazio a Vlahovic

LE FORMAZIONI:

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Murru; Thorsby, Bertolacci, Linetty; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic

Comunicate le formazioni ufficiali di Sassuolo-Parma: torna fra i titolari Gervinho, dopo il caso del mancato addio durante la finestra di calciomercato. Nei neroverdi confermatissimo il tridente Bogà-Caputo-Berardi

LE FORMAZIONI:

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang, Djuricic; Berardi, Caputo, Boga.

Parma (4-4-2): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Siligardi, Cornelius, Gervinho.