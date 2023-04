Tre punti d'oro per il Lecce: l'Udinese perde di misura al Via del Mare

Il Lecce batte 1-0 l'Udinese nell'anticipo della 32ª giornata di Serie A.

Il Lecce batte 1-0 l'Udinese nell'anticipo della 32ª giornata di Serie A. Partita poco vivace al Via del Mare, che regala la prima emozione al 9' con un errore in fase di impostazione di Silvestri e Walace, che obbligano Bijol a commettere un fallo al limite dell'area: sulla punizione di Strefezza è il suo compagno Colombo a deviarla nel tentativo di ostruire la visuale al portiere ospite. I salentini continuano a spingere ed al 14' è Blin ad andare vicino al vantaggio, ma, dopo un ottimo cross di Di Francesco, svirgola al volo in corsa. Clamorosa occasione al 23' sempre per la squadra di Baroni, che sfiora il palo alla destra di Silvestri con Oudin, bravo a deviare un cross da destra di Strefezza dopo un tocco di Colombo. L'Udinese risponde finalmente al 27' con Ehizibue, imbeccato da Pereyra dopo uno scambio stretto con Udogie, ma sul suo tiro al volo a botta sicura all'altezza del secondo palo si immola Gallo, che ribatte.

Nella ripresa il Lecce va subito per due volte, entrambe con Di Francesco, ad un passo dall'1-0: prima l'ex Empoli di testa colpisce in pieno Silvestri da ottima posizione, dopo non sbaglia davanti al portiere, ma l'assistente annulla per fuorigioco millimetrico la sua rete. Il Lecce passa in vantaggio al 62' su calcio di rigore con Strefezza: fallo netto di Udogie, che in scivolata colpisce Gendrey dopo che il terzino aveva già crossato, e il classe '97 non sbaglia, spiazzando Silvestri con un tiro incrociato. L'Udinese reagisce ed al 70' va vicinissimo al pareggio con Ehizibue, che riceve un cross di Thauvin svirgolato da Nestorovski, ma centra in pieno Falcone da posizione invitante sul secondo palo, facendo fare bella figura all'estremo difensore locale.