Tripletta di Mkhitaryan, la Roma passa a Marassi: Genoa battuto 3-1

La Roma vince 3-1 contro il Genoa a Marassi. Giallorossi che partono forte ma perdono dopo pochi minuti Spinazzola per infortunio, sostituito da Bruno Peres. La squadra di Fonseca continua a spingere nella fase centrale del primo tempo ma l'assenza di Dzeko si fa sentire: al 46' la sblocca Mkhitaryan con un colpo di testa in area di rigore, lasciato colpevolmente solo dalla difesa rossoblù. Parte col botto il secondo tempo con l'immediato pareggio dei rossoblù con Pjaca, che su assist di Scamacca regge l'urto contro Ibanez e batte Pau Lopez. Al 66' la Roma torna in vantaggio ancora con Mkhitaryan su assist di Bruno Peres e trova il definitivo 3-1 al 85' sempre con l'armeno, protagonista assoluto del match con una tripletta. 3 punti pesanti per i giallorosso che ritrovano le zone alte della classifica complici i passi falsi delle rivali.