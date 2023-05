Tris Atalanta al Verona: l'errore di Montipò condanna l'Hellas

L'Atalanta torna alla vittoria battendo al Gewiss Stadium il Verona 3-1.

L'Atalanta torna alla vittoria battendo al Gewiss Stadium il Verona 3-1. A sorpresa a passare è l'Hellas Verona, al secondo affondo, entrambi targati Lazovic. Sul primo tentativo l'ex Genoa non trova la porta, ma un minuto più tardi Terracciano premia il suo taglio preciso davanti a Scalvini e fa 1-0, ritrovando il quarto rete in campionato a quattro mesi di distanza dall'ultima griffe Dal vantaggio scaligero in avanti la Dea comincia a macinare gioco e a flirtare col gol. Prima Hojlund, poi Muriel, ma i gialloblù si salvano. A metà primo tempo eccolo il meritato pareggio: Zappacosta triangola con Muriel venendo in mezzo al campo e con un siluro dalla distanza spedisce la sfera all'angolino, mettendo a referto una vera perla. A inizio secondo tempo il ribaltone è completato al Gewiss Stadium.

E la colpa è tutta di Montipò. Disastro coi piedi del portiere dell'Hellas Verona, che tenta il dribbling su Pasalic, ma colpisce male il pallone: il croato ne approfitta e facilmente deposita in rete il 2-1. Dopo l'ora di gioco un altro gol da fuori area, il secondo in partita, chiude il match. L'Atalanta sfrutta una delle sue capacità migliori per fare il 3-1 all'Hellas Verona. E la notizia è anche il ritorno al gol di Rasmus Hojlund: non segnava da marzo, ora con un mancino dal limite su assist di Lookman butta giù la porta e cala il tris per la Dea all'Hellas Verona.