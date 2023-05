Tris Atalanta allo Spezia. Il Toro passa a Marassi: per la Samp è notte fonda

Sono terminati tutti i match delle 18, valevoli per la 33ª giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono terminati tutti i match delle 18, valevoli per la 33ª giornata di Serie A.

ATALANTA-SPEZIA- Terza vittoria consecutiva per l'Atalanta, che batte lo Spezia per 3-2, quasi sul velluto nella prima parte del secondo tempo, poi con grande sofferenza e una traversa di Verde a pochissimo dal termine. I nerazzurri vincono tre partite consecutive, non succedeva da settembre, e si ergono a quota 58, quarto posto in classifica in solitaria. Dopo un primo quarto d'ora a ritmi comunque alti, è Scalvini a regalare lo spazio a Bastoni, involontariamente, con la palla che arriva a Gyasi che da due passi insacca per l'1-0. Alla mezz'ora, invece, è De Roon a pareggiare con una grande conclusione dalla distanza, che pesca l'angolino laddove Dragowski non può arrivare. Nella ripresa non c'è tempo per pensare che l'Atalanta va in vantaggio: altro tiro dalla distanza, stavolta di Zappacosta, con Amian che devia e spiazza Dragowski. Ancora da calcio d'angolo, per la terza volta nella partita, che l'Atalanta arriva al gol, stavolta con Muriel che approfitta della confusione scaturita da un colpo di testa a colpo sicuro di Zapata, salvato sulla riga da un difensore ligure. A metà secondo tempo lo Spezia accorcia le distanze: De Roon cede un pallone pigro a Toloi che, pressato da Shomurodov, lo perde. L'uzbeko arriva sul fondo e mette in mezzo per l'accorrente Bourabia che, al volo, manda nell'angolino più lontano per il 3-2.

SAMPDORIA-TORINO - Il Torino torna al successo. Dopo il ko casalingo contro l'Atalanta, i granata espugnano il "Ferraris" per 2-0 imponendosi su una Sampdoria sempre più destinata alla retrocessione. A dieci minuti dal duplice fischio, sugli sviluppi di un’azione da corner, Ilic pennella un cross perfetto per Buongiorno che anticipa Augello e supera Ravaglia per il vantaggio del Toro. Nel finale tutto lo stadio si unisce al coro della Gradinata Sud, lo stesso con cui è iniziato il match: "Giù le mani dalla Sampdoria" ma c'è tempo ancora per il raddoppio di Pietro Pellegri che, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto rapidamente, aggira Ravaglia e firma il definitivo 0-2. L'esultanza provocatoria del calciatore granata non è piaciuta ai blucerchiati e al mister Stankovic. Da ciò ne è scoppiato un parapiglia proseguito anche al triplice fischio del direttore di gara.