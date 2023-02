Tris e tre punti d'oro per la Salernitana: il Monza crolla all'Arechi

All'Arechi la Salernitana batte 3-0 il Monza nel match delle 15, valido per la 24ª giornata di Serie A.

© foto di TuttoSalernitana.com

All'Arechi la Salernitana batte 3-0 il Monza nel match delle 15, valido per la 24ª giornata di Serie A. Moduli speculari, ritmo alto e lo stesso numero di occasioni nel primo tempo. Nelle ripresa la squadra di Paulo Sousa che al 52’ ha sbloccato il match: Coulibaly, sulla sponda di Candreva, si è inventato un tiro a giro dal limite terminato alle spalle di un incolpevole Cragno. La risposta dei brianzoli è stata immediata, ma i granata si sono affidati al solito Ochoa, miracoloso sulla conclusione ravvicinata di Dany Mota. Il pareggio sprecato ha mandato in blackout la squadra di Palladino, coi cambi poco incisivi e una Salernitana letale in ripartenza: fulmineo il contropiede che ha portato al 2-0 di Kastanos, aiutato anche da una sfortunata deviazione di Pablo Marì che ha facilitato la conclusione di prima intenzione del numero 20.