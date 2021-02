Tris Roma, doppio Veretout e Pedro: battuta l'Udinese all'Olimpico

All'Olimpico la Roma vince 3-0 contro il Torino il lunch match della ventiduesima giornata di campionato. Giallorossi che sbloccano subito il match dopo appena 4': palla meravigliosa di Mancini per l'inserimento di Veretout che insacca con un colpo di testa potente e preciso. Al 25' è lo stesso centrocampista francese a raddoppiare su calcio di rigore, penalty conquistato da Mkhitaryan atterrato da Musso. Dopo altri cinque minuti rete annullata a Pellegrini per l'intervento del VAR che segnala un precedente fallo di Mkhitaryan. Nella ripresa l'Udinese spreca una grande occasione con Deulofeu. Al 93' la Roma la chiude con Pedro: Dzeko fa il blocco e crea spazio in area per l'inserimento dello spagnolo che fa il 3-0 con un gran tiroa giro.