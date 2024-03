Tudor alla Lazio, ci siamo? Incontro in corso a Roma con Lotito

Claudio Lotito a cena con Igor Tudor per definire un accordo e fare del manager croato il nuovo allenatore della Lazio.

Claudio Lotito a cena con Igor Tudor per definire un accordo e fare del manager croato il nuovo allenatore della Lazio. Questa sera a Villa San Sebastiano, residenza del presidente biancoceleste, sta andando in scena un confronto tra le parti: si cerca un accordo per un contratto fino al 30 giugno 2025. Se l'intesa verrà trovata, Giovanni Martusciello dopo la gara contro il Frosinone tornerà a ricoprire il ruolo di vice. Lo riferisce TuttoMercatoWeb.com.