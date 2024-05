Tudor può già lasciare la Lazio: vuole garanzie da Lotito sul progetto

Il futuro di Igor Tudor alla Lazio è tutt'altro che scritto

Il futuro di Igor Tudor alla Lazio è tutt'altro che scritto. Nonostante il tecnico croato sia appena arrivato nella capitale, senza la qualificazione in Champions League difficilmente potrebbe arrivare la rivoluzione attesa sul mercato per plasmare la rosa biancoceleste a sua immagine e somiglianza per aumentare il livello di competitività.

Ne parla questa mattina il quotidiano Il Messaggero, che spiega come a giugno sia già in programma un incontro tra l'allenatore e la società per capire il da farsi. Molto dipenderà proprio dalle richieste di Tudor, che ha voluto firmare "solamente" fino al 2025 e attendere sviluppi sul progetto prima di sedersi a parlare di rinnovo.