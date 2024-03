Tudor sarà il nuovo allenatore della Lazio: accordo raggiunto, i dettagli

Igor Tudor sarà il prossimo allenatore della Lazio.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Igor Tudor sarà il prossimo allenatore della Lazio. In serata c’è stato un incontro a Villa San Sebastiano, residenza del presidente biancoceleste, tra il tecnico croato, Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani. Accordo raggiunto - riferisce Sky Sport - per un anno e mezzo di contratto, più opzione per un altro anno. Verrà perfezionato dopo la partita col Frosinone.