Tudor, stavolta ci siamo? Ha sfiorato il Napoli e ora sta per andare alla Lazio

Igor Tudor ha sfiorato il Napoli a novembre prima della scelta di De Laurentiis di puntare nuovamente su Mazzarri. Ora l'ex Marsiglia è ad un passo dalla panchina della Lazio per sostituire Sarri.

Ne parla Matteo Moretto, esperto di mercato, sui social: "Il primo nome per la panchina della Lazio era e resta Igor Tudor, come vi abbiamo raccontato. Nelle prossime ore nuovi contatti per provare ad accelerare in modo definitivo. La sintonia tra le parti è buona. Pronto un contratto fino a fine stagione più uno. La posizione di Giovanni Martusciello non è salda".