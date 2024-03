Tudor vince all'esordio: battuta 1-0 la Juve all'ultimo respiro

Termina sul risultato di 1-0 la gara dell'Olimpico tra Lazio e Juventus, valida per la 30esima giornata di Serie A

Termina sul risultato di 1-0 la gara dell'Olimpico tra Lazio e Juventus, valida per la 30esima giornata di Serie A. Non poteva chiedere di meglio Igor Tudor per il suo esordio da allenatore sulla panchina biancoceleste. Vittoria meritata sugli uomini di Allegri quasi mai pericolosi, e tre punti pesantissimi in ottica Europa.

La rete decisiva viene segnata da Marusic proprio negli istanti finali del recupero: spunto dalla sinistra di Guendouzi che punta la difesa della Juventus e mette un cross a rientrare. Sul passaggio si avventa Marusic che sfila alla marcatura di Sekulov e di testa infila Szczesny.