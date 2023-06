Tutti pazzi per Guler: il Milan è in pole, ma c'è nodo commissioni

Il Milan, soprattutto con l'incasso in arrivo dal Newcastle, è pronto a pagare la clausola rescissoria del fantasista, 17,5 milioni di euro

A prescindere dalla situazione Tonali, il Milan ha sempre gradito particolarmente il profilo di Arda Guler. Talento cristallino classe 2005 di proprietà del Fenerbahce, i rossoneri hanno intensificato i contatti nelle ultime ore e si sono messi in una posizione di vantaggio rispetto alle concorrenti, secondo il Corriere dello Sport.

Il Milan, soprattutto con l'incasso in arrivo dal Newcastle, è pronto a pagare la clausola rescissoria del fantasista, 17,5 milioni di euro. La partita però non è chiusa, visto che la famiglia chiede importantissime commissioni alla firma, questione che per il momento sta rallentando la fumata bianca. Il turco però resta vicino alla maglia rossonera.