Tutto confermato, l'ex Juve Cuadrado va all'Inter: cifre e dettagli del contratto

Juan Cuadrado si avvicina sempre di più all'Inter. L'esterno colombiano, come noto, è atteso infatti per la serata di oggi a Milano e domani svolgerà le visite mediche di rito, prima di firmare il contratto che lo legherà al club nerazzurro fino al 30 giugno 2024, con un ingaggio da 2,5 milioni di euro per la prossima stagione. Operazione che non è comunque andata giù a parte della tifoseria dell'Inter che potrebbe anche ritrovarsi sotto la sede in viale della Liberazione per protestare.