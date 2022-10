Tutto facile per il Bologna, Lecce sotto 2-0 al Dall'Ara al 45'

Tutto molto facile per il Bologna, che all'intervallo conduce col risultato di 2-0 sul Lecce al Dall'Ara.

Tutto molto facile per il Bologna, che all'intervallo conduce col risultato di 2-0 sul Lecce al Dall'Ara. Decidono per ora, il ritorno al gol di Marko Arnautovic e la prima rete in Serie A di Lewis Ferguson. Vantaggio più che meritato per i padroni di casa, troppo rinunciatari - e imprecisi nel palleggio in uscita - gli ospiti per sperare di ottenere qualcosa di più.