Tutto facile per il Milan a Bologna: rossoneri avanti di due gol e un uomo al 45’

Tutto troppo facile per il Milan, tutto maledettamente complicato per il Bologna: il primo tempo della gara del Dall’Ara termina 2-0 in favore dei rossoneri. Decidono la rete siglata al 16’ da Rafael Leao e il bis di Davide Calabria al 35’. I padroni di casa sono inoltre in dieci dal 21’ per l’espulsione di Adama Soumaoro, su Krunic in un’azione giudicata da Valeri (e dal VAR) quale chiara occasione da gol.