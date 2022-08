Tutto facile per il Milan contro il Bologna: un gol per tempo e primo posto momentaneo

In attesa del Napoli, il Milan si riporta lì dove ha concluso l'ultima Serie A, al primo posto in classifica, seppur piuttosto affollato al momento.

In attesa del Napoli, il Milan si riporta lì dove ha concluso l'ultima Serie A, al primo posto in classifica, seppur piuttosto affollato al momento. I rossoneri stendono col risultato di 2-0 il Bologna, che rimedia la seconda sconfitta nelle prime tre gare di questo campionato. A San Siro, decidono le reti, le prime in stagione, di Rafael Leão e Olivier Giroud, nella serata delle prime volte: da applausi l'esordio da titolare di Charles De Ketelaere, autore dell'assist per l'1-0 del portoghese (al solito, il migliore in campo) e salutato dalla standing ovation del suo nuovo stadio quando Stefano Pioli lo sostituisce all'ora del gioco. Bello e convincente, il Milan, anche fatta la tara all'avversario, combattivo ma innegabilmente di livello inferiore.