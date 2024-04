Tutto facile per il Milan, strapazzato il Lecce: finisce 3-0 a San Siro

Successo senza particolari problemi per il Milan contro il Lecce nella sfida odierna della 31esima giornata di Serie A.

Successo senza particolari problemi per il Milan contro il Lecce nella sfida odierna della 31esima giornata di Serie A. A San Siro il risultato finale è di 3-0, con la squadra di Stefano Pioli che grazie a questi tre punti (quinto successo consecutivo considerando solo il campionato) blinda il secondo posto andando a +9 sulla Juventus.

I rossoneri partono fortissimo e già dopo 6 minuti vanno avanti con Christian Pulisic, bravo a sfruttare un'ottima giocata di Chukwueze sulla destra e a segnare dal limite dell'area con uno splendido sinistro a giro. L'undici di Pioli però non si ferma e al 20' trova anche il raddoppio: angolo battuto da Adli, testa di Olivier Giroud che batte Falcone per il 2-0. I salentini da parte loro ci provano due volte con Gonzalez, sfortunato in occasione della traversa, e poi rimangono in 10 a fine primo tempo a causa del rosso diretto a Krstovic per gioco pericoloso su Chukwueze.

Nella ripresa il copione non cambia e al 58' il Milan trova anche il 3-0 con Rafael Leao: l'uomo più atteso parte da centrocampo e in velocità semina la difesa avversaria, ancora su assist di Adli, andando a segnare il tris con il sinistro. La restante frazione di partita serve a Pioli per mettere in campo le rotazioni in vista delle prossime importantissime gare, con la squadra che gestisce senza particolari problemi il largo vantaggio conquistato nell'arco dei 90 minuti. Alla fine come detto sarà 3-0, un risultato che regala importanti certezze nell'ottica della qualificazione alla prossima Champions League.