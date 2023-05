Tutto facile per il Milan, tabù San Siro per la Lazio: finisce 2-0, ansia per Leao

Primo tempo a senso unico quello di San Siro che si è concluso con il Milan avanti 2-0 sulla Lazio.

Il Milan si mette alle spalle il pareggio interno dell’ultimo turno contro la Cremonese e vince il primo anticipo della 34esima giornata. 2-0 alla Lazio maturato nel primo tempo e firmato dalle reti di Bennacer e Theo Hernandez. Tre punti importantissimi in chiave lotta Champions per i rossoneri che però sono in ansia per le condizioni di Rafael Leao, uscito dopo undici minuti del primo tempi per un problema muscolare all'altezza dell'inguine.