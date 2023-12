Tutto facile per il Milan: tris a San Siro contro il Monza

Tutto facile per il Milan nel lunch match contro il Monza, vinto 3-0.

Tutto facile per il Milan nel lunch match contro il Monza, vinto 3-0. I rossoneri sbloccano subito la partita con Reijnders, dopo meno di tre minuti, e raddoppiano poco prima dell'intervallo con la rete del debuttante Simic, classe 2005 subentrato all'infortunato Pobega a metà frazione.

Meno di 180 secondi dal fischio d'inizio. Tanto basta al Milan per mettere la freccia e passare davanti al Monza. Ci pensa Reijnders, in un'azione che è un po' lo specchio del giocatore: un bel coast-to-coast, con grande caparbietà e altrettanta qualità, in cui supera tre avversari, entra in area di rigore e di punta fa passare il pallone tra le gambe di Di Gregorio. L'avvio che avrebbe voluto Pioli, l'approccio giusto alla partita, perché per i primi minuti ci sono praticamente solo i rossoneri in campo. A metà primo tempo il 5-2-3 fluido diventa più visibile perché Pobega si fa male - un altro infortunio muscolare per Pioli - e al suo posto va dentro Simic, che a venti minuti dal suo ingresso in campo si toglie anche lo sfizio di realizzare il primo gol in Serie A. Leao sfila via a destra, il giovane centrale si lancia in spaccata e spinge in fondo al sacco. Tutto il Milan lo festeggia, perché la sua è una fortuna - e un merito - che non capita a tutti.

Nella ripresa il Milan chiude i conti al 76'. E lo fa con una bella azione corale: da Reijnders a Giroud, che di prima intenzione confeziona un bellissimo assist per Noah Okafor. L'ex Salisburgo spinge in rete il suo primo gol a San Siro.