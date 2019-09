Tutto facile per il Sassuolo di Caputo: tris in casa contro la Spal

Tanto Sassuolo e poca SPAL nel derby emiliano giocato alle 12.30, quinta gara di questa quarta giornata di Serie A iniziata già venerdì sera: nonostante un buon inizio degli estensi, ben presto la qualità dei neroverdi ha la meglio e il cinismo di un attaccante come Caputo che firma una doppietta nel primo tempo. Nella ripresa Semplici prova a cambiare qualcosa ma gli errori della sua difesa annullano ogni possibilità di rientrare in gara per la sua squadra: Duncan firma il tris e chiude la gara e l'ultima mezz'ora è utile solo per rivedere in campo Magnanelli e Floccari, per entrambe il pensiero è già al turno infrasettimanale.