Tutto facile per il Sassuolo: poker allo Spezia con doppietta di Berardi

Nessun problema per il Sassuolo che regola 4-1 lo Spezia. Due volte Berardi, Ayhan e Scamacca regalano la vittoria finale dei padroni di casa. A nulla serve il capolavoro di Verde a fine prima frazione. Al 15’ arriva l’assegnazione di un calcio di rigore per il Sassuolo. Palla in area di Berardi per l’inserimento di Frattesi che viene atterrato da Kovalenko. Giallo per l’esterno dello Spezia e lo stesso Berardi che dagli undici metri che non sbaglia. All’improvviso il lampo dello Spezia al 36’ con Daniele Verde che realizza un gol capolavoro. Tiro a giro dell’ex Roma che s’insacca sul palo lungo alla destra di Consigli.

Nella ripresa il Sassuolo continua a tambureggiare alla ricerca del gol che arriva al 48’ ancora con Berardi che centra il 100° gol in Serie A. Al 78’ arriva il gol del 3-1 del Sassuolo con Ayhan. Il difensore neroverde, alla prima marcatura in Serie A, insacca con un colpo da biliardo un pallone crossato in area da calcio d’angolo di Traore. Controllo di coscia e tocco di esterno-punta che batte Provedel sul secondo palo. Il poker arriva con l’azione immediatamente successiva con Scamacca. All’81’ l’attaccante neroverde, entrato pochi minuti prima al posto di Defrel, batte Provedel su calcio di punizione. La punizione dei liguri si apre malissimo e lascia passare il pallone troppo facilmente.