Tutto facile per l’Atalanta: al 45' è 2-0 contro una Sampdoria in difficoltà

L'Atalanta chiude il primo tempo in vantaggio per 2-0 dopo aver giocato 45 minuti di grande calcio contro una Sampdoria annichilita dalla qualità e dall'atletismo della Dea. Il vantaggio nerazzurro arriva dopo appena 6 minuti con la rete di testa di Mario Pasalic su assist perfetto di Freuler. Il croato, che inizialmente doveva restare in panchina in favore di Malinovskyi, è sceso in campo in appoggio a Boga trovando l'ennesimo gol della sua stagione. Il raddoppio arriva al 30' con Koopmeiners, che sfrutta alla perfezione un assist di Pessina, scappa ad Ekdal e poi a tu per tu con Falcone lo fulmina con un destro sul secondo palo. Atalanta che avrebbe potuto segnare anche il terzo gol, ancora con Pasalic, ma il suo colpo di testa al 36' su assist di Hateboer finisce di poco a lato nonostante il perfetto stacco del centrocampista nerazzurro.