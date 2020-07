Tutto facile per l'Atalanta nel derby lombardo: Brescia sotto 4-1 dopo i primi 45'

Finisce 4-1 per l'Atalanta il primo tempo nel derby tutto lombardo contro il Brescia, valido per il 33esimo turno di campionato. Bergamaschi scatenati nella prima frazione. Al 2' subito il gol del vantaggio con Pasalic. Reazione delle rondinelle con Torregrossa che porta i suoi sul momentaneo 1-1 all'8'. Da lì in poi monologo nerazzurro con 3 gol nell'arco di 5 minuti. Il 2-1 è firmato da De Roon al 25', tris dopo 3 minuti con Malinovsky e poker con la rete di Zapata al 30'. Finisce così 4-1 dopo i primi 45 minuti.