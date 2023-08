Tutto facile per l'Inter: 2-0 a Cagliari all'intervallo

Troppa Inter per un Cagliari volitivo ma troppo lontano da quel che servirebbe per mettere in difficoltà i nerazzurri.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Troppa Inter per un Cagliari volitivo ma troppo lontano da quel che servirebbe per mettere in difficoltà i nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi chiude il primo tempo avanti con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Denzel Dumfries e Lautaro Martinez. Doppio vantaggio in scioltezza per gli ospiti, che hanno tenuto il pallino di gioco per tutta la prima frazione, mentre i padroni di casa devono fare a meno di Pavoletti, vittima di un fastidio muscolare.