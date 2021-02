Tutto facile per l'Inter: 2-0 a Firenze e primo posto momentaneo

Dopo un primo tempo chiuso in vantaggio dall’Inter grazie a Niccolò Barella che, su assist di Sanchez, ha battuto Dragowski con un tiro a giro dal limite dell’area di rigore, ad inizio ripresa il raddoppio nerazzurro porta la firma di Perisic che raccoglie il cross dalla destra di Hakimi e deve solo insaccare il pallone in porta. La squadra di Conte sale così al primo posto in classifica in attesa della partita del Milan.