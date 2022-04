Tutto facile per l’Inter che stende il Verona: termina 2-0 a San Siro

Dominio totale dell’Inter che batte 2-0 l’Hellas Verona in grande difficoltà.

Dominio totale dell’Inter che batte 2-0 l’Hellas Verona in grande difficoltà. Prima Barella, poi Dzeko, entrambi con assist di Perisic nel tabellino. Nerazzurri in vantaggio già a metà primo tempo: contropiede perfetto, traversone di Perisic per Barella che al centro dell’area spedisce il pallone in rete! Alla mezzora il 2-0: Dimarco va alla battuta di un calcio d'angolo, Perisic sul primo palo spizza e sul secondo Dzeko si fa trovare prontissimo per il tap-in vincente. Nella ripresa l’Inter va vicina al terzo gol, il Verona ci prova qualche volta ma senza pungere. Il risultato non cambia più: finisce 2-0 grazie ad un primo tempo perfetto dell'Inter, adesso a -1 dal Milan.