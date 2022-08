Tutto facile per l'Inter: lo Spezia è poca cosa e perde 3-0 a Milano

All'esordio stagionale tra le mura amiche, i nerazzurri stendono con un secco 3-0 lo Spezia di Luca Gotti, troppo gracile per reggere l'impatto

Buona, anzi buonissima la prima a San Siro per l'Inter. All'esordio stagionale tra le mura amiche, i nerazzurri stendono con un secco 3-0 lo Spezia di Luca Gotti, troppo gracile per reggere l'impatto di una trasferta sulla carta complicata e nei fatti giocata tutta a senso unico. A segno, per i nerazzurri, Lautaro Martinez nel primo tempo, rispolverando un feeling con Lukaku che sembra aver resistito intatto e intonso a un anno di distanza. Nella ripresa, Calhanoglu e Correa arrotondano un risultato che pare rotondo ma rispecchia ampiamente l'andamento della gara. Vittoria a parte, un netto passo in avanti per la formazione di Simone Inzaghi dopo il successo faticoso di Lecce: oltre ai sei punti in classifica, c'è anche il gioco a sorridere all'Inter. Tanto da fare per lo Spezia, che ha avuto dalla sua una sola occasione per cambiare la storia della serata, ma del resto per i liguri non era questo l'impegno da vincere.